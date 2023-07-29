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2023-07-29T10:16:00+03:00
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Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
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Правительство РФ ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале... ПРАЙМ, 29.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале кабмина.
"Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.