МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале кабмина. Правительство ввело повышенные пошлины на импорт вина

"Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.