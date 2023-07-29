2023-07-29T15:21:32+03:00
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Совфед одобрил профилактические проверки бизнеса надзорными органами
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Сенаторы одобрили закон о профилактических проверках надзорными органами по заявлению самих предпринимателей. Изменения вносятся в закон "О государственном контроле (надзоре) и... ПРАЙМ, 29.07.2023
бизнес, экономика, госпроекты, новости, совфед, бизнес, закон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о профилактических проверках надзорными органами по заявлению самих предпринимателей.
Изменения вносятся в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты.
Законом устанавливается, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с заявлением о проведении в отношении него профилактического визита. Предусматривается, что это заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней с даты регистрации и в итоге принимается решение о проведении профилактического визита либо об отказе в его проведении.
Закон регулирует аспекты профилактического визита, который должен помочь в деятельности предпринимателей, стать дополнительным консультационным механизмом.
Также в соответствии с законом правительство РФ наделено полномочиями устанавливать особенности разработки, согласования, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в 2024 и 2025 годах.