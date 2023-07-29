МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о профилактических проверках надзорными органами по заявлению самих предпринимателей. Афрэксимбанк призвал российский бизнес в Африке быть агрессивнее

Изменения вносятся в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты.

Законом устанавливается, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с заявлением о проведении в отношении него профилактического визита. Предусматривается, что это заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней с даты регистрации и в итоге принимается решение о проведении профилактического визита либо об отказе в его проведении.

Закон регулирует аспекты профилактического визита, который должен помочь в деятельности предпринимателей, стать дополнительным консультационным механизмом.

Также в соответствии с законом правительство РФ наделено полномочиями устанавливать особенности разработки, согласования, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в 2024 и 2025 годах.