2023-07-29T15:51:50+03:00
2023-07-29T15:51:50+03:00
2023-07-29T15:51:50+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230729/841227746.html
Россияне смогут обращаться в госорганы через "Госуслуги"
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Совфет Федерации одобрил внесение изменений в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан". Согласно документу, россияне получат возможность обратиться к государственным... ПРАЙМ, 29.07.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, совфед, закон, госуслуги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совфет Федерации одобрил внесение изменений в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан".
Согласно документу, россияне получат возможность обратиться к государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам через портал "Госуслуг" и получить на него ответ.
Подчеркивается, что гражданам сохранят право взаимодействовать с госорганами в письменной форме, через электронную почту и сайты.