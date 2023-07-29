МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совфет Федерации одобрил внесение изменений в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан". На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов

Согласно документу, россияне получат возможность обратиться к государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам через портал "Госуслуг" и получить на него ответ.

Подчеркивается, что гражданам сохранят право взаимодействовать с госорганами в письменной форме, через электронную почту и сайты.