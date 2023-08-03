МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Норвегию внесли в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, что предполагает ограничение нанимать работников, находящихся на территории России, сообщает в четверг пресс-служба российского правительства. Названы страны, способные заменить вино из недружественных стран в России

"Правительство расширило перечень недружественных иностранных государств. Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", — сказано в релизе.

Отмечается, что в перечне также указано количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Правительство напомнило, что список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России. В данный момент, добавила пресс-служба, ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.