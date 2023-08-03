МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила ведения реестра производителей пива, а также сидра, пуаре и медовухи, сообщает Минфин. Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве и обороте пива

"Правительство России утвердило порядок ведения Росалкогольрегулированием реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи", — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что реестр заработает с 1 сентября 2023 года. При этом, согласно документу, текст которого опубликован на официальном портале нормативных актов правительства, производители будут уведомляться о включении в реестр автоматически через "Госуслуги" в день принятия такого решения.

Уточняется, что в реестр автоматически будут включены организации, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками.

При этом с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года производители, автоматически включенные в реестр, будут оцениваться на соответствие обязательным требованиям.

"Введение реестра производителей пива вместе с обязательной маркировкой пивоваренной продукции, в том числе сидра, пуаре и медовухи, позволит снизить количество правонарушений и обелить рынок", — поясняет Минфин.