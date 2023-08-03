2023-08-03T11:38:32+03:00
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Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт
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Минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 году, сообщил... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, госпроекты, новости, минфин рф, россия, спирт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 году, сообщил Минфин РФ.
"Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр. Решение принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году", — говорится в сообщении.
"Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции", — поясняет министерство.
Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.