МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 году, сообщил Минфин РФ. Госдума ужесточила требования к оптовой продаже этанола в России

"Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр. Решение принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году", — говорится в сообщении.

"Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции", — поясняет министерство.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.