МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минфин России предлагает установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую адвалорную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений, что даст в госбюджет 87 миллиардов рублей, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ретейлеры назвали последствия введения пошлин на кондиционеры и посудомойки

"Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2024 г. пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% по всем видам удобрений (коды ТН ВЭД 3102, 3103, 3104, 3105)", — следует из пояснительной записки к проекту.

Кроме того, изменение ставки вывозной таможенной пошлины на удобрения, предусмотренное в проекте постановления, позволит обеспечить поступления в федеральный бюджет от производителей минеральных удобрений в размере 87 миллиардов рублей до конца 2024 года, отмечается там же.