2023-08-03T11:46:00+03:00
2023-08-03T12:31:46+03:00
2023-08-03T11:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230803/841281235.html
Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России предлагает установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую адвалорную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений, что... ПРАЙМ, 03.08.2023
сельское хозяйство, экономика, госпроекты, новости, минфин рф, удобрения, экспортная пошлина
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230802/841274828.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минфин России предлагает установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую адвалорную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений, что даст в госбюджет 87 миллиардов рублей, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2024 г. пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% по всем видам удобрений (коды ТН ВЭД 3102, 3103, 3104, 3105)", — следует из пояснительной записки к проекту.
Кроме того, изменение ставки вывозной таможенной пошлины на удобрения, предусмотренное в проекте постановления, позволит обеспечить поступления в федеральный бюджет от производителей минеральных удобрений в размере 87 миллиардов рублей до конца 2024 года, отмечается там же.