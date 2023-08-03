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Правительство поможет рассмотреть сокращение средств ФНБ
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Правительство РФ может рассмотреть вопрос о сокращении использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дополнительных расходов бюджета в 2023-2024... ПРАЙМ, 03.08.2023
новости, экономика, госпроекты, рф, минфин, правительство, фнб
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Москва, 3 авг — ПРЙАМ. Правительство РФ может рассмотреть вопрос о сокращении использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дополнительных расходов бюджета в 2023-2024 годах с учетом ситуации в экономике, сообщает Минфин.
"С учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе правительством может быть рассмотрен вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023-2024 гг", — говорится в сообщении министерства.
Минфин напомнил, что в рамках переходных положений бюджетного правила предусмотрено использование средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета сверх правила в предельном объеме 2,9 триллиона рублей в текущем году и 1,3 триллиона рублей в 2024 году.
Таким образом, отмечает Минфин, в течение переходного периода было предусмотрено постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федерального бюджета и нормализация бюджетной политики, это было призвано содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности.