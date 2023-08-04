МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельных размеров обязательств членов строительных саморегулируемых организаций (СРО) для первого уровня ответственности. Аналитик оценил число россиян за границей, которых затронет закон об НДФЛ

Отмечается, что речь идет о внесении изменений в Градостроительный кодекс. Теперь предельное значение обязательств для первого уровня ответственности члена СРО в области строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства)по одному договору, а также предельный размер обязательств членов СРО для договоров, заключенных по итогам торгов, повысят до 90 миллионов рублей. При этом минимальные размеры взноса в фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО по первому уровню ответственности — 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно — не изменятся.

Уровни ответственности применяют для расчета минимального размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО.

Глава государства также подписал закон ограничивающий максимальный размер неустойки, которую должен выплатить застройщик при просрочке сдачи уникальных объектов строительства дольщику, до уровня пяти процентов от цены договора участия в долевом строительстве.

Действие документа затронет уникальные объекты капстроительства (как правило, это жилые дома высотой более 100 метров, где устанавливаются высокоскоростные лифты и необходимо специальное оборудование).

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