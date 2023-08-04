МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября усилит административную ответственность за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цифровой рубль обзавелся логотипом

Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет" и признает применение цифровых алгоритмов в картельных соглашениях, а именно программ для ЭВМ, позволяющих принимать решения и совершать действия в рамках таких соглашений в автоматическом режиме, без участия человека, отягчающим обстоятельством при привлечении к административной ответственности.

Согласно пояснительной записке, используемые в противоправных целях компьютерные программы приводят к получению незаконных доходов и повышению размера ущерба от реализации антиконкурентных соглашений. При этом в правоприменительной практике последних лет наблюдается рост количества правонарушений с использованием компьютерных программ в этих целях.

Кроме того, закон вводит административную ответственность за повторное неисполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или ее территориального органа о прекращении антиконкурентных действий. За такое правонарушение должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет, а на юрлицо будет наложен штраф в двойном размере, но не более одной пятидесятой совокупного размера выручки за год и не менее 100 тысяч рублей.

Глава государства также подписал закон, который упростит порядокоформления прав на сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, построенные до 30 декабря 2004 года.

Документ распространяет до 2025 года действующий механизм оформления земельных отношений на условиях публичного сервитута на линейные объекты, используемые естественными монополиями для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения. Но такой упрощенный порядок будет распространяться лишь на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Долги населения за ЖКХ достигли 900 миллиардов рублей

Хотя эксплуатация таких объектов требует повышенных мер безопасности и соответствующего контроля, сотни тысяч километров коммуникаций до сих пор остаются неоформленными, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин. Новый механизм регулирования, по его словам, будет четко определять, кто отвечает за столь нужную людям инфраструктуру, и позволит зарегистрировать в упрощенном порядке объекты, построенные уже более 18 лет назад.

Кроме того, сейчас право на предоставление земельного участка без торгов имеет как лицо, имеющее намерение разместить объект газоснабжения, так и недропользователь. Но при этом не урегулированы порядок и условия предоставления земельного участка единому оператору газификации для строительства, реконструкции или эксплуатации объектов ЕСГ в случае, если участок предназначен для пользования недрами и пользователем выступает дочернее общество такой организации.

Закон устраняет этот пробел земельного законодательства, разрешая заключать без торгов договор аренды земельного участка, предназначенного для размещения объектов ЕСГ, с организацией — собственником такой системы, в том числе если этот участок предназначен для недропользования. Это позволит обеспечить надлежащее оформление земельных отношений и отношений по недропользованию в подобных ситуациях, говорилось в пояснительной записке.

Действие документа начнется через десять дней после официального опубликования.

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