МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" получила право напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона. США разрешили операции по облигациям венесуэльской PDVSA

Согласно документу, наблюдательный совет компании сможет принимать решения о размещении облигаций и утверждать их программу.

Ранее "Ростех" сообщал, что намерен размещать облигаций через свою специализированную 100-процентную "дочку" — АО "РТ-Финанс".

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.