2023-08-04T14:29:02+03:00
2023-08-04T14:29:02+03:00
2023-08-04T14:29:02+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230804/841297986.html
"Ростех" сможет выпускать облигации напрямую
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Госкорпорация "Ростех" получила право напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона. Согласно... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, госпроекты, новости, владимир путин, облигации, закон, ростех
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" получила право напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.
Согласно документу, наблюдательный совет компании сможет принимать решения о размещении облигаций и утверждать их программу.
Ранее "Ростех" сообщал, что намерен размещать облигаций через свою специализированную 100-процентную "дочку" — АО "РТ-Финанс".
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.