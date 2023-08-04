МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который заморозит активы юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и физлиц, против которых Россия применяет ограничительные меры. Путину рассказали о восприятии российских премиальных брендов

Соответствующая правоприменительная практика была разработана в 2018 году, когда глава государства ввел специальные экономические меры в ответ на недружественные действия Украины.

Согласно закону, реализация мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу таких лиц, будет осуществляться в рамках единого подхода. Документ дополнит закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица", то есть государства, иностранные организации и граждане, лица без гражданства, отнесенные и подконтрольные им юрлица, чьи средства заморозят в рамках ограничений.

Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года — отзывать у них лицензию.

Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.