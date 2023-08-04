МОСКВА, 4 авгПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября текущего года ужесточает требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России в целях борьбы с производством суррогатного алкоголя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон направлен на усиление контроля за оборотом лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол". По данным МВД и Росалкогольрегулирования, существенная доля таких спиртосодержащих препаратов попадает в нелегальный оборот и используется как сырье для производства суррогатного алкоголя.

Согласно пояснительной записке, в 2022 году участились случаи обнаружения и изъятия партий таких препаратов в ходе оперативных мероприятий по пресечению нелегального производства алкогольной продукции. Выросло и число предложений их продажи в интернете в различной таре от 5 до 100 литров.

Поэтому закон ограничивает перечень лиц, которым оптовые торговцы лекарствами вправе продавать (передавать) этанол. В него включены лишь юрлица и ИП, имеющие лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность; иностранные юрлица и ИП из государств — членов ОЭСР, являющиеся участниками проекта международного медицинского кластера; аккредитованные испытательные лаборатории, проводящие испытания в области контроля качества лекарств.

В случае нарушения правил реализации медицинского спирта лицензия на фармацевтическую деятельность в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения может быть прекращена или приостановлена во внесудебном порядке.

Кроме того, производители этанола с 1 апреля 2024 года будут обязаны наносить средства идентификации на вторичную (потребительскую) упаковку в случае, если она является индивидуальной для этого препарата. На первичную упаковку средство идентификации будет наноситься при отсутствии вторичной (потребительской) упаковки, или при наличии упаковки, в которой находится более одной единицы лекарственного препарата в первичной упаковке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, а в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях большинство его положений начнет применяться с 1 сентября 2024 года. Вносимые изменения позволят прослеживать обращение каждой единицы препарата "Этанол", оперативно предупреждать и пресекать каналы сбыта нелегальной алкогольной продукции, а также ввести запрет на его продажу ветеринарным (в том числе аптечным), животноводческим и научно-исследовательским организациям, сказано в пояснительной записке.