МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает налоги на сверхприбыль компаний и исключения из него. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль до конца года

Отмечается, что крупные корпорации со средней дональговой прибылью за 2021-2022 выше миллиарда рублей один раз уплатят такой налог. При этом, налог не будут платить компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, компании нефтегазового сектора и добычи угля. Кроме того, из перечня плательщиков налога на сверхприбыль исключены также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.

Для корпораций, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, сумма налога не должна превышать десять процентов прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.

Ставка налога на сверхприбыль составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза, до эффективной ставки пять процентов, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законе предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Российские власти за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.