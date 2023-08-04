МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 октября крайний срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нефтяники получили из российского бюджета 110,4 миллиарда рублей

Действующая ранее редакция Бюджетного кодекса (БК) обязывала правительство вносить в Госдуму проект федерального бюджета на очередной год и плановый период не позднее 15 сентября.

Новый закон приостанавливает действие этой нормы на текущий год, разрешая кабмину внести проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку не позднее 1 октября. В текущей ситуации эти две недели помогут правительству "сделать более качественный бюджет, насколько это возможно в изменяющихся условиях", пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.

Кроме того, прогнозирование доходов трехлетнего бюджета в текущем году разрешается осуществлять как на основе действующего бюджетного и налогового законодательства, так и на основе тех бюджетообразующих законопроектов, которые будут приняты в первом чтении до принятия в первом чтении самого проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Лавров не исключал, что осенью власти РФ предложат налоговые новации.

Закон также на постоянной основе закрепляет в БК за бюджетами регионов доходы от административных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного, крупногабаритного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального или местного значения, а также от штрафов за нарушение режима повышенной готовности. Плата за возмещение вреда дорогам и штрафы за нарушение правил движения тяжеловесным транспортом будут направляться в региональные и муниципальные дорожные фонды, а доходы от использования госимущества по условиям концессионных соглашений – в федеральный дорожный фонд.

Помимо этого, поступления по новому налогу на сверхприбыль (обеспечительного платежа по нему), который вводится для крупных компаний, а также экологические платежи при эксплуатации производственных объектов будут зачислять в федеральный бюджет. При этом в текущем году допускается зачисление обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль, если этот платеж поступит, в резервный фонд кабмина. А софинансирование долгосрочных сбережений граждан с 1 января 2024 года разрешается осуществлять за счет ФНБ.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.