МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных валютных еврооблигаций России гособлигациями с аналогичными основными параметрами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минфин разместил ОФЗ на 103 миллиарда рублей 26 июля

Закон вносит в Бюджетный кодекс изменения, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся российских государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Номинальная стоимость, срок погашения, размер и срок выплаты дохода новых госбумаг должны соответствовать аналогичным показателям замещаемых еврооблигаций.

При этом допускается возможность замещения российских еврооблигаций с передачей (уступкой) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых госбумаг невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

Эти изменения должны создать условия для выполнения обязательств России по еврооблигациям и соблюдения прав их владельцев.

Решения о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно, пояснял ранее Минфин.

Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.