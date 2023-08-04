Путин подписал закон, обеспечивающий возможность замещения суверенных евробондов
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных валютных еврооблигаций России гособлигациями с аналогичными основными параметрами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит в Бюджетный кодекс изменения, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся российских государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Номинальная стоимость, срок погашения, размер и срок выплаты дохода новых госбумаг должны соответствовать аналогичным показателям замещаемых еврооблигаций.
При этом допускается возможность замещения российских еврооблигаций с передачей (уступкой) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых госбумаг невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
Эти изменения должны создать условия для выполнения обязательств России по еврооблигациям и соблюдения прав их владельцев.
Решения о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно, пояснял ранее Минфин.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.
https://1prime.ru/government/20230804/841300624.html