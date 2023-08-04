МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года. Правовая норма опубликована на официальном сайте. Путин обеспечил возможность замещения суверенных евробондов

Согласно первому варианту закона, устанавливался срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в интервале от одного месяца до одного года.

В результате долгих обсуждений с ЦБ, правительством России, страховым сообществом и автолюбителями пришли к решению о разделении договоров ОСАГО на две категории, уточнил ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первый вид договоров будет со сроком действия в один год, внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года. Второй вид — это краткосрочные договоры ОСАГО, которые действуют от одного дня до трех месяцев.

По закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.

При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов. Эта методика должна быть согласована с ЦБ РФ и представлена ему, чтобы регулятор мог отслеживать работу страховой компании, объяснил Аксаков.

Закон начнет действовать через 210 дней после официального опубликования.

В настоящее время срок действия полиса ОСАГО составляет год. При этом для автомобилей, зарегистрированных за границей и временно используемых на территории России, договор страхования может быть заключен на срок не менее пяти дней, а для автомобилей с транзитными номерами (для следования к месту их регистрации) — на срок не более 20 дней. Автовладельцы сейчас также вправе заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортных средств (в течение трех и более месяцев в году).