МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей перерегистрации активов в специальных административных районах (САР). Объем замороженных в Швейцарии частных российских активов не изменился

Как отмечают в пояснительной записке, документ позволит перевести в Россию активы иностранных компаний, редомициляция которых по закону "О международных компаниях и международных фондах" невозможна или существенно затруднена в связи с санкциями. Зарубежные компании создадут в САР, расположенных на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининград), международные компании (МК) с передачей им своих активов.

Учредителем такой компании сможет выступить иностранное юридическое лицо, которое имело на 1 марта прошлого года обращающиеся на бирже акции, но не могло воспользоваться правом редомициляции в САР. При этом в течение одного года с даты госрегистрации учредитель МК должен передать ей свои активы балансовой стоимостью не менее 800 миллионов рублей.

Предполагается, что созданные таким образом МК смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в том числе акций и долей в российских хозяйственных обществах. При этом их корпоративное управление будет более гибким, со смягченными правилами выпуска и обращения акций, расширенными возможностями по структурированию акционерного капитала.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.