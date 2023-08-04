МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Совфед одобрил профилактические проверки бизнеса надзорными органами

По словам, председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, документ переведет отечественный бизнес в российскую юрисдикцию и восстановит права его российских совладельцев.

Закон ограничит осуществление корпоративных прав иностранных компаний, связанных с недружественными странами, в отношении экономически значимых российских организаций, список которых установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся свыше четырех тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее десяти миллиардов рублей.

К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест.

Действие документа также распространится на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее половины, а российским более 50 процентов без дополнительных условий, более 30 процентов, если российские владельцы на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение и более 20 процентов, если под санкции попали сама российская компания или акционеры (участники) иностранного холдинга с долей более 20 процентов.

Приостановить права иностранного участника такой организации будет возможно через Арбитражный суд, который заморозит его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.

При этом компания должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли — распределены пропорционально между российскими владельцами, которые переведут их в прямое владение.

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