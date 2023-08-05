МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщается на сайте кабмина. Российские пивовары объяснили сокращение выпуска продукции в июне

"Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены.

Реестр, согласно этому закону, будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.