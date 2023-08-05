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2023
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Росалкорегулирование будет вести реестр изготовителей пива
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https://россиясегодня.рф
. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре,... ПРАЙМ, 05.08.2023
потребрынок, бизнес, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, росалкогольрегулирование, пиво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены.
Реестр, согласно этому закону, будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.