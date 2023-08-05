МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Размер компенсации затрат экспортеров молочной продукции на ее транспортировку с 1 января 2024 года вырастет до 100% с 25%, следует из постановления кабмина РФ. Правительство профинансирует содержание культурно-образовательных объектов

Документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки.

Механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году. Ставка возмещения для всех экспортеров, отобранных Минсельхозом на конкурсной основе, была одинаковой — 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя.

В Минсельхозе, комментируя решение о расширении поддержки, подчеркнули, что его принятие продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, приводящих к снижению закупочной цены у производителей молока. "Таким образом, стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке", — говорится в сообщении министерства.

В свою очередь генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") сказал позже журналистам, что благодаря такому расширению поддержки российские предприятия смогут получить преимущество на внешних рынках; в целом все это будет способствовать увеличению объема поставок и диверсификации каналов сбыта, а также позволит снизить запасы и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, добавил он. "При этом крайне важно обеспечить финансирование нового инструмента поддержки предприятий молочной отрасли", — подчеркнул Белов.

По его словам, сегодня большое количество компаний активно занимается налаживанием поставок на внешние рынки, ранее закрытые для России. "Это не традиционные для нас партнёры из стран СНГ, а государства Африки, Азии, Ближнего Востока. Главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию", — пояснил глава отраслевого союза.