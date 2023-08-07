МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Закон опубликован на официальном сайте. Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов

Правовая норма вносит изменения в КоАП. Поправки подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей. Исключение составляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург или Ленинградская область, где штрафы увеличат до 1500 рублей.

Закон применяется в том случае, если в радиусе одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.