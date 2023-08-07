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Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте
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Президент России Владимир Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Закон опубликован на официальном сайте. Правовая норма вносит изменения в... ПРАЙМ, 07.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, путин, штрафы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Закон опубликован на официальном сайте.
Правовая норма вносит изменения в КоАП. Поправки подразумевают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей. Исключение составляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург или Ленинградская область, где штрафы увеличат до 1500 рублей.
Закон применяется в том случае, если в радиусе одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.