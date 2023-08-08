МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 1,607 триллиона рублей, или на 56,3% от годового плана, сообщается на сайте Минфина России. Минфин предложил включить Псковскую область в эксперимент по алкоголю

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 августа 2023 года — составило 1 607,1 миллиарда рублей, или 56,3 % от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 августа лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты" — он исполнен на 77,7%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 73,2%, по проекту "Демография" — 64,7%, "Экология" — 59,8%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 58,3%, "Производительность труда" — 56,7%, "Образование" — 52,2%.

За ними следуют нацпроекты "Здравоохранение" — 50,4%, "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда" — по 49,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 48,6%, "Международная кооперация и экспорт" — 46%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 44,7%.

Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 33,8% от годового плана.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".