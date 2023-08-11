МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сенаторам, их помощникам и аппарату Совета Федерации предложили протестировать ряд отечественных устройств на российском программном обеспечении "Аврора" на добровольной основе, сообщил в интервью РИА Новости зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. РЖД переведут все рабочие гаджеты на ОС "Аврора"

"Сейчас мы тестируем ряд девайсов на отечественном ПО "Аврора". Ряд сенаторов высказывают пожелания в переходе на отечественные решения, это дело добровольное. Запрета в СФ на использование iPhone нет", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, сенатор рассказал, что ряд российских разработчиков осенью готовит "презентации своих мобильных операционных систем и смартфонов".

Шейкин также заявил, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и сенаторы всегда открыты для тестирования подобных отечественных девайсов и обсуждения их поддержки на рынке, учитывая свой опыт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях с точки зрения национальной безопасности. При этом использовать iPhone в Совете Федерации не запрещено в связи с открытостью большинства мероприятий, исключение составляют только закрытые заседания.

В ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях.

Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.