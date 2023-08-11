Сенатор Шейкин: Совфеду предложили протестировать девайсы на ПО "Аврора"
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сенаторам, их помощникам и аппарату Совета Федерации предложили протестировать ряд отечественных устройств на российском программном обеспечении "Аврора" на добровольной основе, сообщил в интервью РИА Новости зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.
"Сейчас мы тестируем ряд девайсов на отечественном ПО "Аврора". Ряд сенаторов высказывают пожелания в переходе на отечественные решения, это дело добровольное. Запрета в СФ на использование iPhone нет", — пояснил собеседник агентства.
Кроме того, сенатор рассказал, что ряд российских разработчиков осенью готовит "презентации своих мобильных операционных систем и смартфонов".
Шейкин также заявил, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и сенаторы всегда открыты для тестирования подобных отечественных девайсов и обсуждения их поддержки на рынке, учитывая свой опыт.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях с точки зрения национальной безопасности. При этом использовать iPhone в Совете Федерации не запрещено в связи с открытостью большинства мероприятий, исключение составляют только закрытые заседания.
В ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях.
Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.
https://1prime.ru/government/20230811/841395812.html