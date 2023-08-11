МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительству России следует установить обязанность ежегдно индексировать заработные платы и пенсии на два процента выше инфляции, а также расширить возможности использования маткапитала и увеличить срок декретного отпуска. Такое предложение озвучил глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Сергей Миронов. Аналитик рассказал об индексации зарплат внебюджетной сферы

Соответсвующие тезисы представители партии отразили в резолюции, направленной премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию "Форума справедливости", организованного экспертным советом партийной фракции в Государственной думе", — отметил Миронов в telegram.

Государству следует, по его словам, каждый год обеспечивать индексацию заработных плат и пенсий на два процента выше инфляции. Кроме того, правительство призвали расширить возможности для использования материнского капитала, увеличить срок декретного отпуска, а также предоставить неработающим родителям специальную "зарплату", подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что фракция предложила установить прогрессивную шкалу налогообложения, ввести новый налог на роскошь и нулевую ставку НДФЛ для малоимущих.

"Мы предлагаем утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей. В стране пора вводить справедливый базовый доход — выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого члена семьи с детьми….Прежде всего мы предлагаем установить единый федеральный и региональный стандарт поддержки участников СВО и предоставить им дополнительные социальные льготы. Для всех них необходимо создать систему комплексного сопровождения через службу "одного окна"…Мы предлагаем ввести повышенные налоги на высокие доходы граждан, а полученные средства направлять в фонд "Защитники Отечества", — сказал глава фракции.