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Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию
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Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями, сообщается... ПРАЙМ, 17.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, активы, российская юрисдикция, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей… ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована", — говорится в перечне поручений.
Срок – 30 ноября 2023 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.