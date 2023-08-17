МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями, сообщается на сайте Кремля. Путин предложил продолжать развитие ВСМ

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей… ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована", — говорится в перечне поручений.

Срок – 30 ноября 2023 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.