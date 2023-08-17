МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до декабря создать финансовый инструмент для получения инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил выплачивать детские пособия, несмотря на матположение семьи

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: с учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", — говорится в тексте поручения.

Поручение необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.