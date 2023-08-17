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Путин поручил создать фининструмент для получения доходов инвесторами
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Президент России Владимир Путин поручил до декабря создать финансовый инструмент для получения инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента,... ПРАЙМ, 17.08.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, инвесторы, россия, доходы, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до декабря создать финансовый инструмент для получения инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: с учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", — говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.