2023-08-22T17:31:06+03:00
2023-08-22T17:31:06+03:00
2023-08-22T17:31:06+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230822/841544665.html
Путин объяснил важность мониторинга и аудита по нацпроектам
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ПУТИН: МОНИТОРИНГ И АУДИТ ПО НАЦПРОЕКТАМ НУЖЕН НЕ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОТЧЕТА, А ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, ГДЕ КОПЯТСЯ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ИХ РЕШАТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: МОНИТОРИНГ И АУДИТ ПО НАЦПРОЕКТАМ НУЖЕН НЕ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОТЧЕТА, А ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, ГДЕ КОПЯТСЯ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ИХ РЕШАТЬ
Новость дополняется