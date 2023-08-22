ПУТИН: МОНИТОРИНГ И АУДИТ ПО НАЦПРОЕКТАМ НУЖЕН НЕ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОТЧЕТА, А ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, ГДЕ КОПЯТСЯ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ИХ РЕШАТЬ

 

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