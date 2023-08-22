2023-08-22T17:31:06+03:00

2023-08-22T17:31:06+03:00

2023-08-22T17:31:06+03:00

2023

https://1prime.ru/government/20230822/841544665.html

Путин объяснил важность мониторинга и аудита по нацпроектам

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: МОНИТОРИНГ И АУДИТ ПО НАЦПРОЕКТАМ НУЖЕН НЕ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОТЧЕТА, А ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, ГДЕ КОПЯТСЯ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ИХ РЕШАТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.08.2023

экономика, госпроекты, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60