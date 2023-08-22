2023-08-22T18:03:05+03:00
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Путин попросил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
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Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан. "Я прошу... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, путин, центробанк, кабмин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан.
"Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.