МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан. Правительство выдвинуло главу ВТБ кандидатом в совет директоров ОСК

"Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.