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https://1prime.ru/government/20230823/841550883.html
Конференция о развитии сервисов новой мобильности пройдет в Москве
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. Конференция о развитии сервисов новой мобильности пройдет 24 августа в Манеже, вместе с блогерами, операторами аренды самокатов и каршеринга гости смогут обсудить, как... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, москва, конференция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Конференция о развитии сервисов новой мобильности пройдет 24 августа в Манеже, вместе с блогерами, операторами аренды самокатов и каршеринга гости смогут обсудить, как развиваются сервисы проката в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Двадцать четвертого августа в Манеже пройдет конференция о развитии сервисов новой мобильности. Вместе с блогерами, урбанистами, ЦОДД, операторами аренды самокатов и каршеринга мы обсудим, как развиваются сервисы проката в Москве", — сказано в сообщении.
Отмечается, что на конференции будут подняты следующие вопросы: как водить СИМ безопасно и привить пользователям культуру этичного вождения, как внедряются новые технологии и искусственный интеллект в мобильный транспорт, какие тенденции есть у сервисов каршеринга, аренды электросамокатов и велопроката сейчас и что ждет пользователей в будущем.
В дептрансе добавили, что мероприятие пройдет с 13.00 до 19.00, вход для всех гостей свободный.