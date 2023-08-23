МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Конференция о развитии сервисов новой мобильности пройдет 24 августа в Манеже, вместе с блогерами, операторами аренды самокатов и каршеринга гости смогут обсудить, как развиваются сервисы проката в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. В Минсельхозе прокомментировали повышение отпускных цен Nestle

"Двадцать четвертого августа в Манеже пройдет конференция о развитии сервисов новой мобильности. Вместе с блогерами, урбанистами, ЦОДД, операторами аренды самокатов и каршеринга мы обсудим, как развиваются сервисы проката в Москве", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на конференции будут подняты следующие вопросы: как водить СИМ безопасно и привить пользователям культуру этичного вождения, как внедряются новые технологии и искусственный интеллект в мобильный транспорт, какие тенденции есть у сервисов каршеринга, аренды электросамокатов и велопроката сейчас и что ждет пользователей в будущем.

В дептрансе добавили, что мероприятие пройдет с 13.00 до 19.00, вход для всех гостей свободный.