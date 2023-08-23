МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий между правительством Москвы и Сбербанком подписали на площадке Московского урбанистического форума – 2023, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В ЦБ рассказали, чьи замороженные активы обменяют в первую очередь

Он отметил, что интерес к программе комплексного развития территорий со стороны девелоперов продолжает расти. Сегодня привлеченные по результатам торгов инвесторы и правообладатели недвижимости реализуют уже 16 проектов комплексного развития территорий.

"Ежегодный бюджетный эффект по итогам редевелопмента этих площадок оценивается в 21,5 миллиарда рублей. При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке не только со стороны города, но и банковского сообщества. Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий, расширить линейку банковских продуктов и выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, планирующих получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территорий", – прокомментировал соглашение Ефимов.

Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, соглашение предусматривает совместную работу по повышению доступности кредитных ресурсов и формированию принципов комплексного сопровождения проектов, а также развитию инструментов финансирования, информационного продвижения совместных продуктов и популяризации программы комплексного развития территорий.