МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита подписал закон, который, по мнению властей, позволит компенсировать нехватку доходов от добычи в горнодобывающей отрасли, сообщает местное издание Maliweb. Золото дорожает на удешевлении доллара

Как сообщает издание, новый Горный кодекс был подписан после встречи с членами правительства, на которой в том числе присутствовали министр экономики и финансов Алуссени Сану, министр горнодобывающей промышленности Амаду Кейта, а также отраслевые эксперты.

В ходе встречи глава минфина рассказал о процессе пересмотра Горного кодекса 2019 года, который, по его словам, содержал множество недостатков. Министр заявил, что нововведения позволят государству возместить недополученную долю от участия в горнодобывающих проектах в размере нескольких сотен миллиардов франков КФА (1 доллар равен приблизительно 600 франкам КФА).

Новый закон, позволяющий государству и местным инвесторам иметь до 35% акций в горнодобывающих проектах по сравнению с 20% в настоящее время, может увеличить вклад сектора в валовой внутренний продукт более чем в два раза — примерно до 20%. Затронет ли кодекс существующие проекты, пока неизвестно, отмечает агентство Рейтер.

Мали является одним из крупнейших производителей золота в Африке, и в этой стране работают такие горнодобывающие компании, как Barrick Gold, B2GOLD, Resolute Mining и Hummingbird Resources.

Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.

Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.