2023-08-31T15:05:00+03:00
2023-08-31T15:13:33+03:00
2023-08-31T15:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230831/841623868.html
Правительство рассмотрит меры для расширения производства МС-21 в России
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы сегодня рассмотрим пакет... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, госпроекты, промышленность, новости, правительство рф, производство, мс-21
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583021.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583021.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583018.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583018.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583015.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83258/30/832583015.jpg
https://1prime.ru/transport/20230829/841592224.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение", — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.