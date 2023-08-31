МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение", — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.