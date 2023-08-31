МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение", — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.