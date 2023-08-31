2023-08-31T15:07:00+03:00
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Правительство изучит выделение средств на повышение доходов бюджетников
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Правительство России изучит вопрос о направлении свыше 30 миллиардов рублей на повышение доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 31.08.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, зарплата, бюджетники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России изучит вопрос о направлении свыше 30 миллиардов рублей на повышение доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 миллиардов рублей. Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — сказал он на заседании правительства.
По словам Мишустина, рост доходов коснется работников федеральных государственных учреждений и станет еще одним шагом для системной поддержки россиян.