МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России изучит вопрос о направлении свыше 30 миллиардов рублей на повышение доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Рост реальных зарплат в России в июне замедлился в годовом выражении

"Сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 миллиардов рублей. Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, рост доходов коснется работников федеральных государственных учреждений и станет еще одним шагом для системной поддержки россиян.