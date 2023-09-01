2023-09-01T09:04:42+03:00
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Новые правила присоединения к магистральным газопроводам вступили в силу
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Вступили в силу новые правила технологического присоединения к магистральным газопроводам в России, они должны упростить процедуру присоединения потребителей к... ПРАЙМ, 01.09.2023
энергетика, экономика, госпроекты, новости, газ, газопровод, правительство рф, правила
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вступили в силу новые правила технологического присоединения к магистральным газопроводам в России, они должны упростить процедуру присоединения потребителей к газораспределительным сетям, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 сентября вступают в силу утвержденные постановлением правительства России новые Правила технологического присоединения к магистральным газопроводам. Документ упрощает процедуру присоединения потребителей к газораспределительным сетям, регламентирует способы подачи заявки, перечень необходимых документов и сроки подключения", — говорится в сообщении.
Предполагается, что новые правила обеспечат недискриминационный доступ к газовым сетям, а также увеличат количество предприятий, использующих природный газ в качестве основного топлива, и эти меры помогут повысить потребление природного газа внутри страны как "экологически чистого источника энергии".