МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вступили в силу новые правила технологического присоединения к магистральным газопроводам в России, они должны упростить процедуру присоединения потребителей к газораспределительным сетям, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений

"С 1 сентября вступают в силу утвержденные постановлением правительства России новые Правила технологического присоединения к магистральным газопроводам. Документ упрощает процедуру присоединения потребителей к газораспределительным сетям, регламентирует способы подачи заявки, перечень необходимых документов и сроки подключения", — говорится в сообщении.

Предполагается, что новые правила обеспечат недискриминационный доступ к газовым сетям, а также увеличат количество предприятий, использующих природный газ в качестве основного топлива, и эти меры помогут повысить потребление природного газа внутри страны как "экологически чистого источника энергии".