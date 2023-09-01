2023-09-01T10:25:00+03:00
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2023
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Правительство смягчило условия ипотеки для IT-специалистов
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IT-специалисты до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к минимальной заработной плате, следует из постановления правительства России. "IT-специалисты в возрасте до... ПРАЙМ, 01.09.2023
общество , финансы, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, ипотека, it-специалисты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. IT-специалисты до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к минимальной заработной плате, следует из постановления правительства России.
"IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты", — сообщило правительство.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, добавил кабмин.