МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. IT-специалисты до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к минимальной заработной плате, следует из постановления правительства России. Банки России могут установить новый рекорд по выдаче ипотеки, считают в НКР

"IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты", — сообщило правительство.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, добавил кабмин.