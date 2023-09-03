МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Городская программа льготного инвесткредитования поможет московским компаниям создать больше 10 тысяч рабочих мест, ставка по кредиту составит 3% годовых, а размер может достигать 3 миллиардов рублей, написал мэр столицы Сергей Собянин своем телеграм-канале. В России бытовая техника из КНР и Турции вытесняет европейскую, пишет СМИ

"Городская программа льготного инвесткредитования поможет столичным компаниям создать больше 10 тысяч рабочих мест. Ставка по этому кредиту составляет 3% годовых, а размер может достигать 3 миллиардов рублей", — написал Собянин.

Он добавил, что займы получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей.

Также на полученные деньги покупают оборудование или права на результаты интеллектуальной деятельности. Ещё средства направляют на создание и реконструкцию инфраструктуры.

Отмечается, что предприятия уже приобрели свыше 180 единиц крупного промышленного оборудования по этой программе.

"Например, на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в начале этого года открылась линия по производству твëрдых лекарственных форм. Инвесткредит позволит компании сэкономить больше 400 млн рублей и направить вырученные средства на развитие технологической и научной инфраструктуры", — написал Собянин.