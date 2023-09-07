МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило изменения, согласно которым компенсации затрат на уплату таможенных пошлин и НДС при импорте оборудования, запчастей и другой важной продукции будут предоставляться высокотехнологичным компаниям только для товаров, которые ввозятся в страну исключительно с целью проведения исследовательской деятельности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

Как сообщил Мишустин, на предоставление компенсаций в федеральном бюджете ежегодно предусматривается около четверти миллиарда рублей. По слова премьера, инструментом активно пользуются стартапы центра "Сколково".

"Правительство подготовило законодательную инициативу, которая вводит важное условие применения льготного режима только для товаров, которые ввозятся в страну исключительно с целью проведения исследовательской деятельности", — сообщил Мишустин.

При этом предлагается распространить приоритетное ускоренное прохождение таможенных процедур не только на действующих, но и на бывших резидентов института развития "Сколково", а также на участников индустриальных кластеров, технопарков и научные институты.

"Такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия и целый ряд других отраслей. А это значит, что отечественные предприятия смогут нарастить выпуск качественной продукции для наших граждан, чтобы обеспечить людей всем необходимым", – сказал Михаил Мишустин.