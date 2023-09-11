МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России разработал проект изменения в правила предоставления субсидий по программе льготного лизинга. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Повышение цен на алюминиевые банки безосновательно, заявил Минпромторг

"Минпромторг России подготовил проект постановления, вносящий изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колёсных транспортных средств, ранее утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 года №649", — говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Так, согласно проекту, скидка на электромобили отечественного производства, подпадающие под условия программы льготного лизинга, приводится к единому объёму – 25%, но не более 625 тысяч рублей. Также проект постановления подразумевает установку с 2024 года определённого бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по договорам лизинга.

Кроме того, положения проекта постановления распространяют действие механизма на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры" на федеральной автодороге М-11 "Нева" и выпущенные ранее 2023 года.

"Проектом постановления также будет скорректирован предельный размер субсидии, предоставляемой на приобретение в лизинг седельных тягачей, и уточнён механизм отбора организаций-получателей субсидий", — отмечает министерство.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о возобновлении программы льготного лизинга автомобилей министерством, она будет дофинансирована на 7,8 миллиарда рублей. Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.