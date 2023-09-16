2023-09-16T08:32:00+03:00
2023-09-16T08:44:15+03:00
2023-09-16T08:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230916/841762794.html
В Госдуме предложили направить "деньги футболистов" на нужды СВО
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Содержание футбольных клубов российскими компаниями и бюджетом следует прекратить, а деньги направлять на нужды спецоперации, заявил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета... ПРАЙМ, 16.09.2023
общество , финансы, экономика, госпроекты, новости, госдума, футбол, финансирование, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940831.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940831.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940830.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940830.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940818.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83394/08/833940818.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230914/841745935.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Содержание футбольных клубов российскими компаниями и бюджетом следует прекратить, а деньги направлять на нужды спецоперации, заявил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев.
"Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы", — сказал он.
Депутат призвал бизнес направлять "лишние деньги" на СВО, а не футболистам.
По словам Журавлева, финансирование футбола должно быть другим.
"Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это — их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной", — подчеркнул политик.