МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Содержание футбольных клубов российскими компаниями и бюджетом следует прекратить, а деньги направлять на нужды спецоперации, заявил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев. Экономист отметил ускорение дедолларизации после начала СВО на Украине

"Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы", — сказал он.

Депутат призвал бизнес направлять "лишние деньги" на СВО, а не футболистам.

По словам Журавлева, финансирование футбола должно быть другим.

"Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это — их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной", — подчеркнул политик.