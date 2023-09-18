2023-09-18T17:50:00+03:00
2023-09-18T18:35:25+03:00
2023-09-18T17:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230918/841772777.html
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год
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Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа. "Постановляя:... ПРАЙМ, 18.09.2023
сельское хозяйство, экономика, госпроекты, новости, владимир путин, указ президента рф, продовольственное эмбарго
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа.
"Постановляя: продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. N° 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — сказано в тексте документа.
Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.
Российское продовольственное эмбарго от 2014 года запретило ввозить в страну мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и орехи из государств, решивших ввести экономические санкции. Эмбарго распространяется на Евросоюз, США, Австралию, Канаду, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Албанию, Черногорию, Украину.