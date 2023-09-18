МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа. Путин: нефтегазовые доходы бюджета восстановились до уровня 2022 года

"Постановляя: продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. N° 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — сказано в тексте документа.

Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

Российское продовольственное эмбарго от 2014 года запретило ввозить в страну мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и орехи из государств, решивших ввести экономические санкции. Эмбарго распространяется на Евросоюз, США, Австралию, Канаду, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Албанию, Черногорию, Украину.