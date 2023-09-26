АЛМА-АТА, 26 сен — ПРАЙМ. Казахстан продлевает на шесть месяцев запрет на ввоз в страну пшеницы автомобильным транспортом и вводит ограничения на ее импорт железнодорожным транспортом, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Токаев оценил вклад российских компаний в экономику Казахстана

Ранее Казахстан вводил запрет на ввоз пшеницы автотранспортом с 10 апреля сроком на шесть месяцев.

"Для исключения "серого импорта" пшеницы приказом министра сельского хозяйства РК от 26 сентября 2023 года продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении министерства.

Также с 26 сентября введен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы в республику железнодорожным транспортом, за исключением импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий.

"Вводимые ограничения на ввоз ж/д транспортом не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана", — уточняет минсельхоз.