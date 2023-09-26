2023-09-26T12:08:29+03:00
2023-09-26T12:08:29+03:00
2023-09-26T12:08:29+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230926/841822374.html
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Казахстан продлевает на шесть месяцев запрет на ввоз в страну пшеницы автомобильным транспортом и вводит ограничения на ее импорт железнодорожным транспортом, сообщила во вторник... ПРАЙМ, 26.09.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, госпроекты, новости, казахстан, пшеница, ввоз
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691691.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691691.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691690.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691690.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691678.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/16/840691678.jpg
https://1prime.ru/world/20230925/841816972.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 26 сен — ПРАЙМ. Казахстан продлевает на шесть месяцев запрет на ввоз в страну пшеницы автомобильным транспортом и вводит ограничения на ее импорт железнодорожным транспортом, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Ранее Казахстан вводил запрет на ввоз пшеницы автотранспортом с 10 апреля сроком на шесть месяцев.
"Для исключения "серого импорта" пшеницы приказом министра сельского хозяйства РК от 26 сентября 2023 года продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении министерства.
Также с 26 сентября введен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы в республику железнодорожным транспортом, за исключением импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий.
"Вводимые ограничения на ввоз ж/д транспортом не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана", — уточняет минсельхоз.