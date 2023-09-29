МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Программа государственных внутренних заимствований РФ на следующий год составит 2,625 триллиона рублей, следует из материалов к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Минфин Украины раскрыл сумму, которую страна привлекла в бюджет

Согласно материалам к законопроекту, государственные внутренние заимствования Российской Федерации на 2024 год запланированы на уровне 2,625 триллиона рублей, в 2025 году — 2,947 триллиона, в 2026 году — 3,554 триллиона рублей.

Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на текущий год на 1 триллион рублей. Он отметил, что программа заимствований РФ, запланированная, по словам министра. на текущий год на уровне 3,6 триллиона рублей, не исполняется из-за высоких ставок, поэтому целесообразно финансировать расходы бюджета за счет допдоходов, а не займов.

Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.