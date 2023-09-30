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2023
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Палата представителей одобрила проект бюджета США без поддержки Киева
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Палата представителей США в субботу, 30 сентября, одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, который не... ПРАЙМ, 30.09.2023
экономика, госпроекты, новости, сша, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США в субботу, 30 сентября, одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, который не включает выделения на военную помощь Киеву, трансляцию вел канал C-Span.
За проект проголосовали две трети голосов в палате, что достаточно для его принятия. Голосование продолжается.
Получается, американское правительство теперь имеет шанс предотвратить возможный шатдаун, который в случае отсутствия договоренности среди конгрессменов США, может наступить 1 октября.