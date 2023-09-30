ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США в субботу, 30 сентября, одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, который не включает выделения на военную помощь Киеву, трансляцию вел канал C-Span. СМИ раскрыли последствия возможного шатдауна США

За проект проголосовали две трети голосов в палате, что достаточно для его принятия. Голосование продолжается.

Получается, американское правительство теперь имеет шанс предотвратить возможный шатдаун, который в случае отсутствия договоренности среди конгрессменов США, может наступить 1 октября.