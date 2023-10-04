МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ВТБ готов взять на себя расходы по разработке проекта транспортного коридора "Север-Юг", чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам, видит здесь потенциал для создания альтернативы Суэцкому каналу, сообщили в пресс-службе банка. По МТК "Север - Юг" в Иране прошли первые российские грузы

"В ВТБ накоплена необходимая экспертиза и опыт в реализации масштабных инфраструктурных проектов, под реализацию проекта "Север-Юг" создана специальная команда, мы готовы взять на себя затраты по проработке проекта с тем, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам", — прокомментировали в банке.

ВТБ оценивает, что международный транспортный коридор "Север-Юг" может стать одним из главных транспортных путей Евразии, обеспечить альтернативу в том числе Суэцкому каналу и открыть новые экономические возможности для торговых связей стран Глобального юга.

Ранее в среду правительство сообщило, что за ВТБ были утверждены полномочия по созданию проектного офиса по вопросам развития МТК "Север-Юг". Уточняется, что офис будет уполномочен вести данные о грузовых базах МТК в части строительства новой железнодорожной линии от границы России с Азербайджаном до иранских портов. Кроме того, офис будет ответственен за подготовку тарифных решений грузоперевозки по МТК, нормативных актов и финансово-экономической модели инвестпроекта.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране.