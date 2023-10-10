2023-10-10T17:28:14+03:00
2023-10-10T17:28:14+03:00
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2023
https://1prime.ru/government/20231010/841943376.html
В Совфеде не поддержали запрет телефонов в школах
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Официальный запрет на использование телефонов в школе не нужен, это невозможно проконтролировать. Об этом рассказала РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, госпроекты, новости, школа, совфед, телефон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Официальный запрет на использование телефонов в школе не нужен, это невозможно проконтролировать. Об этом рассказала РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.
Ранее лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову поставить на голосование родителей вопрос о запрете использования учениками гаджетов на территории школ.
Скаковская отметила, что ввести соответствующие законодательные ограничения нереально. По ее словам, каждый учитель при необходимости имеет право не разрешать пользоваться смартфонами во время уроков.
"Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например, законодательно, то кто будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?", — добавила сенатор.