МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Официальный запрет на использование телефонов в школе не нужен, это невозможно проконтролировать. Об этом рассказала РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Россиянам назвали четыре жизненно важные прививки для детей

Ранее лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову поставить на голосование родителей вопрос о запрете использования учениками гаджетов на территории школ.

Скаковская отметила, что ввести соответствующие законодательные ограничения нереально. По ее словам, каждый учитель при необходимости имеет право не разрешать пользоваться смартфонами во время уроков.

"Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например, законодательно, то кто будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?", — добавила сенатор.