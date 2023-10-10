МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на следующий год не предусматривает выделение средств на новые гранты для IT-компаний, только средства для финансирования уже принятых обязательств, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям. Минцифры: "Яндекс" не подавал документы о продаже активов в России

"По грантам. Объем, который у нас стоит в базе и позволит нам обслуживать уже ранее выданные гранты, значит, решение там у нас – гранты выдаются на два-три года, поэтому этих средств достаточно, чтобы финансировать уже принятые обязательства, но дополнительно новые мы пока, значит, в рамках этих лимитов обеспечить не можем", — сказал министр.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год финансирование по грантам сокращено с 5 миллиардов до 2,4 миллиардов рублей.

Однако финансирование по льготным кредитам увеличено на 3,3 миллиарда рублей. Шадаев добавил, что с учетом роста ключевой ставки этих денег может не хватить на обслуживание выданных кредитов. "Здесь мы договорились с Минфином, что будем искать деньги в рамках исполнения", — добавил он.

В июле Минцифры приостановило выдачу грантов: планировалось обновить состав органов принятия решений и пула экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах.