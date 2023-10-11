МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Табачная "JTI Россия" хочет снять мораторий на проверки подакцизных товаров

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила РИА Новости, что, в частности, наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки.

"Административную ответственность будут нести россияне только в том случае, если транспортируют немаркированную по российским правилам продукцию сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация", — добавила Рукавишникова.

Она также рассказала, что необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран".

"По статистике, объем нелегальных электронных сигарет в прошлом году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России", — подчеркнула Рукавишникова.