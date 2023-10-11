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Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы
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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, бизнес, экономика, госпроекты, новости, совфед, табак, закон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы.
Первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила РИА Новости, что, в частности, наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки.
"Административную ответственность будут нести россияне только в том случае, если транспортируют немаркированную по российским правилам продукцию сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация", — добавила Рукавишникова.
Она также рассказала, что необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран".
"По статистике, объем нелегальных электронных сигарет в прошлом году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России", — подчеркнула Рукавишникова.