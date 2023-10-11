МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Апелляция утвердила штраф ФАС для Apple за навязывание платежей в App Store

"Федеральный закон устанавливает ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также согласно закону, недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная", — сказала сенатор.

Рукавишникова объяснила, что ответственность может наступить в таких случаях, когда, например, компании "настойчиво" предлагают застраховать жизнь или автомобиль. Например, если человек покупает в автосалоне автомобиль, а менеджер настойчиво предлагает его застраховать — это будет считаться административным нарушением.

"Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", — сказала парламентарий.

Как отметила Рукавишникова, другие новеллы закона предполагают штрафы за "необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований".

"Штрафы предусмотрены: на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", — заключила она.