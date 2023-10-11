МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Узбекистан потребовал от Yandex Go получить статус налогового резидента

Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для таких товаров снизится с 20% до 10%.

Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, вступление закона в силу ожидается не раньше 1 января 2024 года.